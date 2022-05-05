4 травня окупанти влаштували обстріл Дніпропетровської області, пошкодивши понад два десятки житлових будинків. Після ворог запустив дві ракети по Дніпру. Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук в Telegram.

Після вчорашнього обстрілу Великомихайлівської громади, внаслідок якого було частково пошкоджено 25 житлових будинків, будівлю школи, дитсадка, сільського клубу та магазину, надвечір ворог випустив ще дві ракети по Дніпру.

За його словами, одна ракета влучила в об‘єкт транспортної інфраструктури, пошкодивши контактну мережу. Другу ракету вдалося збити силам ППО, в обох випадках минулося без загиблих та постраждалих.