Молдова змінила умови перетину кордону для українських біженців [ Редагувати ]
Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови змінила правила перетину кордону для біженців з України. Про це повідомляє NewsMaker.
Тепер українці, які в'їхали на територію Молдови на підставі паспорта, в тому числі з вичерпаним терміном дії, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ.
В рішенні комісії говориться, що Умови спрощеного перетину державного кордону можна застосувати тільки один раз. Комісія з НС скорегувала заходи захисту дітей з груп ризику і дітей, розлучених з батьками.
Відтепер відповідальні за прийом неповнолітніх дітей з України проводитимуть оцінку кожного випадку на підставі документа, затвердженого наказом Міністра праці та соціального захисту.
Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Молдову в'їхали близько 450 тисяч українських біженців.
по темі
У вівторок, 26 квітня, президентка Молдови Майя Санду скликає екстрене засідання Ради безпеки
Ситуація в Придністров'ї загострюється та розвивається як на Донбасі перед 24 лютого
Минуле, яке нищить. Радянський спадок, він не лише щомиті нагадує про ті часи, але й виконує певну пропагандистську функцію. Тож аби про "совєти" та російський спадок - нічого не нагадувало, у Дніпрі взялися за велику чистку.
На дорогах України відновлять роботу камер автоматичної фіксації швидкості
Країна окупанта провела військові навчання в Калінінградській області, яка межує з Польщею і Литвою