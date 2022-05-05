Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав умову зняття санкцій з росії. За його словами, це може статися лиш після погодженням з українською стороною.

Про це повідомляє Stern.de.

В інтерв'ю виданню Шольц також запевнив, що рф доведеться досягти угоди з Україною.

"Ми маємо намір та зможемо скасувати наші санкції лише після консультацій з Україною", - заявив німецький канцлер.