Італія збільшить фінансову допомогу Україні та підтримку біженців [ Редагувати ]
Джерело: DW
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив про збільшення фінансової допомоги Україні та підтримки українських біженців. Він підкреслив, що розв'язана росією війна призвела до гуманітарної катастрофи.
Про це повідомляє італійське видання Ansa.
"Ми повинні допомогти Україні. Італія вже виділила близько 500 млн євро на підтримку українських біженців в нашій країні. Я радий повідомити, що ми тільки що збільшили цю суму до більш ніж 800 мільйонів", - цитує видання заяву Драгі в ході конференції донорів для допомоги Україні, яка пройшла у Варшаві.
Прем'єр додав, що Італія передала на підтримку українського бюджету 110 млн євро і плануємо збільшити цю суму до 200 мільйонів. За його словами, також в Україну будуть направлені гуманітарні та медичні вантажі, включаючи машини швидкої допомоги.
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