Німеччина не може знайти боєприпаси для обіцяної Україні бронетехніки - Die Welt [ Редагувати ]
У Німеччині виникли проблеми з постачанням Україні зенітних самохідних установок Gepard через брак боєприпасів до них. Про це повідомляє газета Die Welt з посиланням на джерела в українському уряді.
Про постачання "Гепардів" німці оголосили наприкінці квітня. Як зазначає видання, німецькому уряду з кінця лютого було відомо про брак боєприпасів.
Для 30-ти установок, які планують відправити в Україну, є лише 23 тисячі снарядів. Цього вистачить на півгодини роботи.
У Міноборони ФРН говорили, що роблять зусилля щодо закупівлі боєприпасів на міжнародному ринку. Проблема полягає в тому, що оригінальні снаряди для 35 мм гармат виробляє швейцарська фірма Oerlikon (належить німецькому концерну Rheinmetall), однак Швейцарія забороняє експорт зброї в зони бойових дій.
Також досі не схвалено постачання Україні 100 БМП Marder, 88 танків Leopard та 100 гаубиць.
1 травня Україна направила до Міноборони ФРН листа з новим списком зброї, який хоче отримати. У перелік включили:
- танки Leopard 2;
- протикорабельні ракети типу Harpoon;
- 2000 танкових гаубиць;
- пускові установки M270;
- безпілотники;
- броньовики.
Зенітна самохідна установка Gepard
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