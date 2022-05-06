У Німеччині виникли проблеми з постачанням Україні зенітних самохідних установок Gepard через брак боєприпасів до них. Про це повідомляє газета Die Welt з посиланням на джерела в українському уряді.

Про постачання "Гепардів" німці оголосили наприкінці квітня. Як зазначає видання, німецькому уряду з кінця лютого було відомо про брак боєприпасів.

Для 30-ти установок, які планують відправити в Україну, є лише 23 тисячі снарядів. Цього вистачить на півгодини роботи.

У Міноборони ФРН говорили, що роблять зусилля щодо закупівлі боєприпасів на міжнародному ринку. Проблема полягає в тому, що оригінальні снаряди для 35 мм гармат виробляє швейцарська фірма Oerlikon (належить німецькому концерну Rheinmetall), однак Швейцарія забороняє експорт зброї в зони бойових дій.

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Також досі не схвалено постачання Україні 100 БМП Marder, 88 танків Leopard та 100 гаубиць.

1 травня Україна направила до Міноборони ФРН листа з новим списком зброї, який хоче отримати. У перелік включили:

танки Leopard 2;

протикорабельні ракети типу Harpoon;

2000 танкових гаубиць;

пускові установки M270;

безпілотники;

броньовики.

Зенітна самохідна установка Gepard

Нагадаємо, що Польща підтвердила передачу Україні радянських танків Т-72.