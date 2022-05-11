Які світові компанії все ще працюють з росією [ Редагувати ]
Низка світових компаній досі працюють на російського споживача. Серед них - Philip Morris, PepsiCo та Danone. Про це повідомляється в Telegram-каналі Центру протидії дезінформації при РНБО.
Так, тютюнова компанія Philip Morris ще 24 березня заявила, що працює над варіантами виходу з ринку рф, а 11 травня припинила випуск низки сигаретних продуктів та призупинила маркетингову діяльність в росії.
Проте Philip Morris і надалі виплачує зарплату своїм співробітникам в рф, а відповідно і сплачує податки до бюджету країни-агресора.
Також компанія PepsiCo засудила агресію росії проти України, але з її ринку не пішла, а лише обмежила асортимент продуктів у рф.
Разом з тим, так само маніпулюють й деякі інші компанії, які публічно засуджують дії росії, але продовжують наповнювати бюджет країни-агресора.
Серед компаній, які, попри гучні заяви, все одно залишились на ринку рф, хоч і зменшивши свою присутність:
- Nestle,
- MARS,
- Danone,
- Procter & Gamble
- та деякі інші.
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