Низка світових компаній досі працюють на російського споживача. Серед них - Philip Morris, PepsiCo та Danone. Про це повідомляється в Telegram-каналі Центру протидії дезінформації при РНБО.

Так, тютюнова компанія Philip Morris ще 24 березня заявила, що працює над варіантами виходу з ринку рф, а 11 травня припинила випуск низки сигаретних продуктів та призупинила маркетингову діяльність в росії.

Проте Philip Morris і надалі виплачує зарплату своїм співробітникам в рф, а відповідно і сплачує податки до бюджету країни-агресора.

Також компанія PepsiCo засудила агресію росії проти України, але з її ринку не пішла, а лише обмежила асортимент продуктів у рф.

Разом з тим, так само маніпулюють й деякі інші компанії, які публічно засуджують дії росії, але продовжують наповнювати бюджет країни-агресора.

Серед компаній, які, попри гучні заяви, все одно залишились на ринку рф, хоч і зменшивши свою присутність: