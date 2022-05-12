У Білорусі на кордоні з Україною сталося вбивство білоруського рибалки. Є підстави вважати це провокацією ворожих спецслужб, повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

Видання flagshtok повідомило, що 9 травня біля кордону з Україною, в момент рибалки на Дніпрі застрелили ветеринара з Гомеля Сергія Чембровича.

Крім того, вчора в прокремлівських каналах з’явилось відео з вбивством людей в лісистой місцевості, з підписом: "Работа снайпера по укропам в зоне проведения спецоперации".

В кадрі люди, схожі на загиблого ветеринара.

Також деякі російські джерела розповсюджують інформацію про те, що чоловіка "вбили українці", але це неможливо, адже неможливо підійти збоку України через Дніпро.

Якщо на відео вбивство Чембровича, то стріляють в нього з боку суходолу, тобто, з білоруської території.

Нагадаємо, що на CNN показали відео розстрілу окупантами мирних жителів Київщини.