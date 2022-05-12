Адміністрація Білого дому розробила внутрішнє керівництво для співробітників розвідки з обміну розвідувальними даними з Україною, яке забороняє передавати інформацію про вище військове керівництво росії та цілі за межами України. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

Документ забороняє передавати дані, які б допомогли Україні ліквідувати високопосадових представників російського військового командування. До цієї категорії зокрема потрапили міністр оборони рф сергій шойгу та голова Генштабу ЗС рф валерій гєрасимов.

Ця заборона не поширюється на російських офіцерів, у тому числі про генералів, які перебувають на території України.

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За даними The Washington Post у Пентагоні, негласно уряд США все ж таки вирішив не надавати Україні дані про місцезнаходження російських генералів.

Мета керівництва США - уникнути посилення напруженості між Вашингтоном та Москвою.

Нагадаємо, що розвідка США заявляє про "патову ситуацію" в Україні. Починається "війна на виснаження".