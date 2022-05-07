Президент США Джо Байден назвав "контрпродуктивним" витік даних про обмін розвідувальною інформацією з Україною. Про це повідомляє NBC. На думку глави Білого дома, таки витоки "відволікають від цілей США".

Байден провів телефонну розмову з головою ЦРУ, Вільямом Бернсом, директором Національної розвідки Авріл Хейнс та міністром оборони Ллойдом Остіном. Байден наказав, що витоки мають припинитися.

За інформацією американських ЗМІ, військові США надали інформацію про місцезнаходження крейсера "Москва" Україні, що нібито дозволило завдати по ньому ракетного удару.

Пентагон напередодні, 6 травня, повідомляв, що Україна просила США підтвердити, чи помічений ними корабель був крейсером "Москва", США відповіли ствердно. Американське військове відомство стверджує, що рішення про удар Київ ухвалив самостійно, без узгодження зі США.

Нагадаємо, що Байден виділить ще 100 млн доларів на зброю для України.