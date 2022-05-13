Окупанти намагаються прорватися всередину "Азовсталі" (фото) [ Редагувати ]
Окупанти не полишають спроб захопити "Азовсталь" у Маріуполі. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
Ворожі військові намагаються по землі прорватися на територію заводу.
Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись всередину заводу. Практично в прямому етері. Ситуація день на день стає складнішою.
Станом на ранок ворог продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю, основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу "Азовсталь".
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