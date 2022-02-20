Авиакомпания Wizz Air перенесла дату восстановления шестнадцати рейсов из Украины. Об этом свидетельствует анализ системы бронирования, проведенный порталом Lowcostavia.

Изменения затронули рейсы из четырех городов Украины: Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Изменилась дата старта новых рейсов из Киева в Зальцбург, Болонью, Катанью и Порту (с марта на май-октябрь), возобновление рейса из Киева в Неаполь отложили до мая. Начало рейсов из Киева в Базель наоборот перенесли раньше.

Рейсы из Львова в Милан и Неаполь возобновят в конце марта, а в Вильнюс – в апреле.

Из Одессы рейсы в Венецию и Рим возобновят в апреле, Братиславу в июне, а Афины в сентябре.

Из Харькова Wizz Air отменил рейсы в Таллин с 18 февраля по 26 марта, а также отложил старт рейсов в Вену и Пардубицу.

Напомним, что немецкая Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss International Air Lines с 21 февраля и до 28 февраля приостановили полеты в Украину из-за угрозы российского вторжения. Авиакомпания KLM из Нидерландов прекратила полеты в Украину с 12 февраля.