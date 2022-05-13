На Чернігівщині зафіксували перший випадок сексуального насилля, що вчинив російський військовий в окупованому населеному пункті.

Його жертва 16-річна дівчина. Три тижні російський офіцер разом з ще 12 його підлеглими жили в будинку дівчини.

"Він штовхнув мене в кімнату і сказав тихо, мовчи. Кинув мене на ліжко та сів зверху і почав душити. Я закричала. У мене в очах темніло і я задихалась, а коли я вже не могла набрати повітря, то він переставав душити. Він казав: "якщо ти будеш кричати, коли я буду до тебе домагатися, то я тобі скручу шию, а якщо ти мені не даси добровільно, будеш кричати, я вб’ю бабу і брата, і тебе всі зґвалтують", - каже ддівчина.

Росіяни залишились в хаті на три тижні. Брат дівчини Олександр розповідає, кілька ночей підряд провів на вулиці, його тримали із зв’язаними руками - росіяни дізналися, що раніше хлопець служив.

"Вони знайшли берці, форму знайшли, витягнули з хати сюди на поріг і двоє сиділи охороняли", - говорить брат дівчини.

Усі росіяни спали на кухні, їх командир – у залі разом із 16-річною дівчиною. Олександр каже, чув, як сестра кричить. Одного дня хлопець зміг вирватись.

"Забіг у хату, кажу, командир, не чіпайте сестру. 16 років. Каже, її ніхто не чіпає, вона навідниця".

Дівчина розповідає, військовий лягав поруч з нею.

"І казав, що ґвалтувати не буду, але дай я до тебе доторкнусь. Руками, стискав мене там", - додає дівчина. .

Захистити онуку від домагань хитрощами намагалася її рідна бабуся. Жінка удавала, що погано себе почуває, лягала поруч з онукою, та росіянин наставляв ножа до горла бабусі, розповідає дівчина. Після війни обіцяв повернутися, щоб її забрати.

Дівчина пригадує, що російський військовий бив її автоматом, який носив. Залякуючи родину, міг стріляти у стелю.

"Я пам’ятаю його обличчя, пам’ятаю цей голос, все пам’ятаю. Він мені снився майже щоночі. Як він мене знайшов після війни, як він бив по обличчю знову", - плаче дівчина.