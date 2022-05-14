Під Києвом є парк, який називають "Голландія в мініатюрі", адже там знаходяться найбільші тюльпанові поля в Україні. Цей комплекс провів в окупації місяць, та квіти вижили, на відміну від адміністративних будівель. Туди поїхав відчути весну посеред війни мій колега Юрій Куций.

29 кілометрів по Житомирській трасі від столиці, знаходиться "Добропарк" - улюблене місце відпочинку киян.

Ми вирішили на власні очі побачити, як першоджерело, це райське місце навалу російських окупантів.

Села, заправки, об'єкти інфраструктури, які стоять на узбіччі траси, зазнали чималих руйнувань. І чим далі від столиці - тим гірше. Я підсвідомо готував себе побачити замість найбільшого в Україні поля тюльпанів, переорану російськими танками землю. Але те, що чекало мене в парку - шокувало.

При вході в парк - стоїть французька карусель, вона колись катала дітей, закоханих парочок та була вишуканою декорацією для весіль. Та окупант, можливо, подумав, що це - новітня зброя від НАТО, тому спалив її вщент.

Біля колись розкішного, а тепер зруйнованого готельно-ресторанного комплексу, в голландському стилі зустрічаюся з директоркою парку пані Вікторією, вона і розповіла, що сталося.

Вікторія Рижова, директорка парку "Добропарк":

27-го лютого російські війська і колона техніки, танки та спеціальна бронетехніка, вони зайшли до нас на територію. Наші працівники налічували 314 одиниць російської техніки, близько 1500 російських воєнних знаходились на нашій території, вони проживали тут.

На початок війни в парку був персонал, який окупанти застали на робочому місці.

Вікторія Рижова, директорка парку"Добропарк":

Коли зайшли російські війська, їм, на щастя, вдалося покинути територію парку, але деякі працівники залишилися неподалік. Вони були, у нас є насосна станція і на ній знаходиться будиночок охорони, вони переховувалися там, зрозуміли, що це дуже небезпечно і почали тікати до сусіднього села, вони розповіли, що їм в слід стріляли з танка.

З того часу ніхто не міг навіть уявити, що відбувається в тому місці, куди вони вкладали три роки свої сили.

Вікторія Рижова, директорка парку "Добропарк":

Проживали тут більше місяця і, як потім уже нам розповідали військові, десь з 28-го або 30-го березня вони покинули нашу територію і першого квітня ми отримали вперше фотографію ось цього розваленого будинку.

Покидаючи комфортабельні апартаменти, окупанти вирішили не залишати їх нікому.

Будівля горіла два дні, повністю знищена. Електрокари, обладнання все знищено максимально.

Згодом після деокупації та трьох приїздів саперів, коли стало безпечно, персонал швиденько повернувся до улюбленого місця роботи та почали готувати парк для гостей. І в них це вийшло.

Ми зараз працюємо кожного дня з 9 до 19:30, відвідувачів дуже мало.

Вікторія розуміє, що комусь не до цього, а в когось проблеми з паливом та транспортом. Але має надію що сезон лаванди, який в парку розпочинається 15 червня, буде ліпший. Ще минулого року сюди приїздило близько двадцяти тисяч гостей щодня, щоб помилуватися квітами. Така можливість залишилася, та як бонус відвідувачі зможуть ще побачити наслідки так званої "братерської любові".