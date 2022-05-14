Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій. Верховна Рада прийняла документ 3 травня.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України про заборону політичних партій був направлений на підпис Зеленському 6 травня. Сьогодні, 14 травня, документ повернуто в Раду з підписом глави держави.

Представник Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі повідомила, що закон про заборону проросійських партій набуде чинності наступного дня після опублікування.