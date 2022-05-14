Зеленський підписав закон про заборону в Україні проросійських партій [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій. Верховна Рада прийняла документ 3 травня.
Про це повідомляє сайт Верховної Ради.
Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України про заборону політичних партій був направлений на підпис Зеленському 6 травня. Сьогодні, 14 травня, документ повернуто в Раду з підписом глави держави.
Представник Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі повідомила, що закон про заборону проросійських партій набуде чинності наступного дня після опублікування.
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