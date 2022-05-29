Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ситуація на фронтах може різко почати змінюватися в український бік після 15 червня. Про це він сказав в ефірі "Фейгін LIVE".

На середину наступного місяця запланована чергова зустріч міністрів оборони НАТО по Україні.

За його словами, на сьогодні частина американських озброєнь вже перекидається кораблями, тобто вже пішли системні поставки.

Дивимося, чи буде шостий пакет санкцій, це відразу просадить російський бюджет, який живить війну. І друге, що у нас буде 15-16 червня, коли (міністр оборони, - ред.) Резніков поїде на третій Рамштайн і зустрінеться з міністрами оборони НАТО.

Він підкреслив, що після 15 червня ситуація різко може почати змінюватися в український бік.