Літо-2022: чи відкриють пляжі в Києві [ Редагувати ]
У Києві пляжний сезон поки відкривати не збираються. Про це повідомляє КМДА.
На територіях пляжів і зон відпочинку Києва розпочнуть обстеження дна акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів. В умовах воєнного стану та заради безпеки громадян відвідувати ці місця наразі не радять.
Водночас обслуговування об’єктів здійснюється у штатному режимі, працівники перебувають на робочих місцях.
Наразі проводяться лабораторні дослідження води поверхневих водойм та питної води.
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