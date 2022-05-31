"Мільйони наших людей виборюють право на життя" - Зеленський [ Редагувати ]
У вівторок, 31 травня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що мільйони наших людей виборюють право на життя та свободу для нашого народу.
Саме зараз і саме наша країна перебуває в такій ситуації, коли ми можемо обрати для неї таке майбутнє, як ми вирішимо. Це не просто адаптація до умов, створених для України іншими поколіннями чи навіть іншими державами. Як це є для інших країн і як це було для нашої держави до війни. Ми можемо свідомо переформатувати наше життя.
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