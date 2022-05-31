Врегулювання війни в Україні: у Туреччині озвучили свій варіант [ Редагувати ]
У Туреччині впевнені, що лише переговорним шляхом можна досягти припинення війни в Україні. Анкара виступає за поновлення переговорного процесу. Про це свідчить заява міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.
За його словами, застосування зброї у війні не дає очікуваного ефекту, хоча певні країни дотримувалися думки, що шляхом постачання озброєння Україна зможе перемогти росію та переламати хід бойових дій.
Цього не відбувається. Жодна зі сторін не має значних успіхів на полі бою.
Чавушоглу зазначив, що після стамбульської зустрічі делегацій рф та України, діалог сповільнився, "відбулися відомі події в Бучі та Ірпені, які викликали стурбованість і у Туреччини", але сторони починають усвідомлювати, що швидкої перемоги шляхом застосування сили не буде, у зв'язку з цим варто повернутися до дипломатії на шляху врегулювання конфлікту.
Останнім часом знову намітилася тенденція до діалогу. Ми також виступаємо за діалог. Витрати від війни, особливо, для України дуже високі. Туреччина прагне відновлення очних переговорів росії та України, у тому числі на рівні глав держав.
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