У Туреччині впевнені, що лише переговорним шляхом можна досягти припинення війни в Україні. Анкара виступає за поновлення переговорного процесу. Про це свідчить заява міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

За його словами, застосування зброї у війні не дає очікуваного ефекту, хоча певні країни дотримувалися думки, що шляхом постачання озброєння Україна зможе перемогти росію та переламати хід бойових дій.

Цього не відбувається. Жодна зі сторін не має значних успіхів на полі бою.

Чавушоглу зазначив, що після стамбульської зустрічі делегацій рф та України, діалог сповільнився, "відбулися відомі події в Бучі та Ірпені, які викликали стурбованість і у Туреччини", але сторони починають усвідомлювати, що швидкої перемоги шляхом застосування сили не буде, у зв'язку з цим варто повернутися до дипломатії на шляху врегулювання конфлікту.