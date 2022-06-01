"Ми даємо гідну відсіч і захистимо кожну українську дитину" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 1 червня, завжди було днем тепла, радості й дитячих усмішок.
росія затьмарила цей день війною, росія краде дитинство в наших дітей, вона хоче знищити наше майбутнє. Але ми даємо гідну відсіч і захистимо кожну українську дитину. Заради майбутнього України, заради мирного неба та щасливого дитинства.
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