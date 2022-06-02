І якщо німецька допомога Україні стає предметом дискусій у Німеччині, то безпека власної країни суперечок не викликає. Після того, як головний постачальник газу в країну раптом показав своє справжнє обличчя - терориста і вбивці - німці вирішили провести ревізію бункерів та бомбосховищ країни. Щоб перевірити, чи зможуть зігріті російським газом громадяни знайти прихисток від російських ракет у разі потреби.

Що показала перевірка? І чому берлінське метро її не пройшло? Тетяна Логунова розкаже.

Це одне із бомбосховищ німецької столиці. Об'єкт, збудований для захисту населення під час Другої Світової та Холодної воєн, вже давно законсервований. Людей сюди водять виключно в рамках екскурсій підземними світами Берліна. Не для розваг та альпінізму будувалася і ця бетонна вежа у центрі столиці. Під час Другої Світової вона була елементом протиповітряної оборони і укриттям для кількох тисяч людей.

Чи є в Німеччині діючі бомбосховища і де вони? Цим питанням німці почалися цікавитися після нападу росії на Україну. Уряд провів ревізію та оприлюднив невтішні висновки: більшість цивільних укриттів закрили після завершення Холодної війни та об'єднання. Залишилося усього кілька сотень бомбосховищ, але вони непридатні для використання.

Тепер ці об'єкти планують розконсервувати та модернізувати. Про всяк випадок.

Ненсі Фезер, міністр внутрішніх справ Німеччини:

Зараз люди почали відновлювати сховища, так, щоб ними знову можна було користуватися. Але я хочу сказати, що наразі немає причин для хвилювання.

З міністеркою не згоден Кай Хайне - співробітник асоціації "Підземні світи Берліна". Він каже - у разі чого - німці, на відміну від українців, не зможуть знайти прихисток у підземці. Бо, наприклад, берлінське метро взагалі неглибоке.

Кай Хайне, представник асоціації "Підземні світи Берліна":

Між Києвом і Берліном є велика різниця. Більшість станцій берлінського метро будували дуже швидко і дешево. Вони настільки неглибокі, що не захистять людей від авіаудару.

Альтернативу - пропонують підприємці. Такі, як Марк Шміхен. Він працює на компанію, яка виготовляє бункери на замовлення. Такі собі приватні укриття.

Марк Шміхен, представник компанії, яка виробляє бункери:

На заході Німеччини люди більше бояться ядерного удару. На сході - це землі колишньої НДР - переважає страх перед класичною війною, коли, скажу так, раптом біля дверей з'явиться росіянин. Після нападу росії на Україну цей страх тільки посилився.

На страхах німців - виробники бункерів непогано заробляють. Вже кілька місяців фірма ледь встигає виконувати замовлення. Індивідуальна безпека обходиться недешево. В залежності від розміру - приватне укриття коштує від 45-и до трьохсот тисяч євро.