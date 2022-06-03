"росія не прагне захопити країну": Лукашенко про війну в Україні [ Редагувати ]
російська федерація нібито не прагне захопити Україну. Принаймні, в цьому впевнений лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко.
Про це повідомляє "Медуза".
За словами Лукашенка, росія нібито показує в Україні, що з нею потрібно рахуватися.
"Не треба ображати президента росії. Не треба душити російську мову, якою всі українці розмовляють. Навіть, як дехто каже, націоналістично орієнтовані. Немає бажання поневолити, схопити та інше", - зазначив він.
Він також підкреслив, що розуміє президента росії Володимира Путіна, якому треба забезпечити "безпеку росії".
"Ми по-різному обговорюємо теми, але я нічого не можу сказати, коли він говорить, що не тільки росія, але і Білорусь знаходиться під ударом. Нам треба думати про те, як захиститися, попередити і не допустити цього плацдарму, звідки можливо був би напад", - додав Лукашенко.
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