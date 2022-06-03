Магнітні бурі в червні 2022: коли чекати сильний удар [ Редагувати ]
У червні магнітні бурі можуть доставити неприємності багатьом людям на планеті. Очікується дві затяжні бурі середньої інтенсивності та один сильний удар.
Перша декада червня буде спокійною і до 12 числа ніяких магнітних коливань не прогнозується.
Перша магнітна буря влітку очікується з 12 по 14 червня - вона не перевищить 4 рівня, а значить буде середньої потужності.
Ще одна схожа магнітна буря очікується з 16 по 18 червня - вона також помірна, 4 рівня.
А ось з 23 по 25 червня прогнозується сильна магнітна буря і найнебезпечнішим днем стане 24 червня - буря досягне червоних значень, G1.
Більш сильні спалахи на сонці впливають на всіх людей на планеті й можуть спостерігатися такі симптоми:
- Головні болі, запаморочення
- Порушення сну, безсоння, сонливість
- Дратівливість, апатія, агресія, депресивні розлади
- Підвищена стомлюваність, порушення концентрації та зосередженості
- Знесилення
- Болі в животі, нудота, проблеми з апетитом
- Прискорене серцебиття, болі в серці, скачки артеріального тиску
- Загострення хронічних захворювань
- Ломота в кістках, слабкість в м'язах, біль в місцях переломів
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