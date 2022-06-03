У червні магнітні бурі можуть доставити неприємності багатьом людям на планеті. Очікується дві затяжні бурі середньої інтенсивності та один сильний удар.

Перша декада червня буде спокійною і до 12 числа ніяких магнітних коливань не прогнозується.

Перша магнітна буря влітку очікується з 12 по 14 червня - вона не перевищить 4 рівня, а значить буде середньої потужності.

Ще одна схожа магнітна буря очікується з 16 по 18 червня - вона також помірна, 4 рівня.

А ось з 23 по 25 червня прогнозується сильна магнітна буря і найнебезпечнішим днем стане 24 червня - буря досягне червоних значень, G1.

Більш сильні спалахи на сонці впливають на всіх людей на планеті й можуть спостерігатися такі симптоми: