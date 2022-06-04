У Запоріжжі відкрили коридор для виїзду на окуповану територію [ Редагувати ]
У суботу, 4 червня, із Запоріжжя відкрили зелений коридор для виїзду на тимчасово окуповану територію області. Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА в Telegram.
Виїхати можна лише на власному автотранспорті.
Сьогодні планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд.
Зазначається, що перетин лінії розмежування буде залежати від безпекової ситуації. Коридор можуть закрити у разі обстрілів.
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