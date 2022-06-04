У суботу, 4 червня, із Запоріжжя відкрили зелений коридор для виїзду на тимчасово окуповану територію області. Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА в Telegram.

Виїхати можна лише на власному автотранспорті.

Сьогодні планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд.

Зазначається, що перетин лінії розмежування буде залежати від безпекової ситуації. Коридор можуть закрити у разі обстрілів.