Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України вирішив вшанувати пам'ять десятків тисяч вигнаних із своїх домівок, знищених і закатованих киримли, вся "провина" яких була лиш в тому, що кривавим російським катам захотілося вкрасти їх землю та їх домівки у прекрасному квітучому Криму. Соліст ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України, киримли Ісмаїл Куртумеров виконав пісню свого народу під акомпанемент військових музикантів - і вона набула нового звучання, наповнилась новими сенсами.

"Це вже друга пісня, яку ми присвячуємо мусульманам-киримли, які розділили долю з українським народом і були так само піддані геноциду та "переміщенню" зі злої волі кремлівських тиранів, - розповів головний диригент ансамблю Дмитро Антонюк. - Перед тим ми виконали пісню "Ве Алла" до свята Рамадан, і вона мала величезний резонанс в мусульманському світі, показавши, що ми насправді поважаємо всіх, хто з нами, та пам'ятаємо все, чим пов'язані наші народи".

В пам'ять про мертвих - і з надією на повернення до свого Криму живих сьогодні ми презентуємо цю пісню.

Історична довідка

4 червня - мабуть, найтрагічніша дата в історії кримськотатарського народу та загалом кримчан. В цей день Берія рапортував Сталіну про "завершення спецоперації з переселення кримських татар" – але тут-таки було з'ясовано, що московські кати під час загальної зачистки 18-20 травня через поспіх "забули" вивезти киримли, які мешкали на Арабатській стрілці. Вбивці "вирішили проблему" з властивим їм цинізмом та нелюдською жорстокістю: жінок, дітей, стареньких – кілька тисяч людей, всіх разом, цілими сім'ями повантажили на баржу і... втопили в Азовському морі. Тих, хто не тонув, добили з кулеметів...

Вже 14 червня влада кремлівських вбивць "дозволила" 51 тисячі російських сімей заселитися у домівки вбитих киримли. "Советская власть заботилась о нас: когда мы приехали, в нашем новом крымском доме была вся мебель, посуда, даже кроватка для моего маленького братика и молочко в бутылочке", - весело згадували потім російські переселенці, навіть не замислюючись, куди поділись ті, в чиї ще теплі ліжечка вони так радісно вкладалися спати…

Радянські мародери "конфіскували" близько 80 000 будинків, 500 000 голів корів, 360 000 соток землі і 40 000 тонн сільськогосподарської продукції, які належали кримським татарам – фактично зробили те саме, що вони роблять зараз на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей та у Приазов'ї.

Офіційно після 4 червня жодного киримли не залишилося в Криму. Депортація охопила кожну людину кримськотатарського походження, включаючи дітей, жінок, людей похилого віку, а також всіх, "не-росіян": крім 191 000 депортованих кримців, росіяни вигнала з півострова 9620 вірмен, 12 420 болгар і 15 040 греків.Усіх їх колективно затаврували зрадниками і вважали за громадян другого сорту протягом багатьох десятиліть, обмеживши в правах.

Довідково: Депортація кримськотатарського населення розпочалася о 3 годині ранку 18 травня 1944 року і завершилася 20 травня. До операції було залучено 32 тисячі співробітників НКВС.

Депортованим давалося на збори від кількох хвилин до півгодини, дозволялося брати з собою особисті речі, посуду, побутовий інвентар і провізію в розрахунку до 500 кг на родину. Насправді вдавалося зібрати в середньому 20–30 кілограмів речей та продуктів, абсолютна більшість майна залишалася і була конфіскована державою.

Під час головної хвилі депортації виселено близько 200 тисяч кримських татар, для перевезення яких було використано 70 ешелонів.

При переїзді загинули близько 8 тисяч людей, більшість з яких – діти і літні люди. Найпоширеніші причини смерті – спрага та тиф.

4 червня 1944 року, НКВС офіційно поінформував Сталіна про те, що спецоперація з "переселення кримських татар" – а фактично зачистка півострова від всіх не-росіян – була завершена.