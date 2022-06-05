5 червня, на території України значно погіршиться погода. Всі регіони накриють дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні опади пройдуть практично у всіх областях. Дощі принесуть невелике похолодання. Температура впаде на декілька градусів. Вітер переважно північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +13 +15, вдень +19 +22 градуси;

на заході вночі +13 +15 градусів, а вдень +18 +21;

у східних областях вночі +14 +16, вдень +26 +28 градусів;

на півдні країни вночі +15 +17 градусів, а вдень 26 +29;

у центральних областях вночі +13 +15, вдень +20 +26 градусів.

В столиці та Київській області також буде дощитиме. Місцями можливі грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +19 +23 градуси, а вночі +11 +14.