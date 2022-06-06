Подібні благодійні концерти в Італії - не вперше, і, обіцяють організатори - не востаннє.

Благодійний концерт на підтримку України пройшов в італійському місті Горіція. На сцені культурного центру виступили творчі колективи та артисти з трьох країн - Італії, Словенії і України. Мета заходу - об'єднання культур цих трьох країн, які попри географічну віддаленість, стають все ближчими. Також під час концерту зібрали гроші для допомоги постраждалим від війни українцям. Яку суму вдалося зібрати та які таланти продемонстрували українські переселенці - далі в сюжеті.

11-Річний Дмитро виразно читає зі сцени уривок із улюбленої поеми. Він родом із Черкас. У рідному місті хлопчик відвідував музичні та акторські гуртки. І навіть мав ролі у виставах.

Дмитро Александров, учасник благодійного концерту:

Я читав уривок із поезії "Сон" Тараса Шевченка. Цей вірш закликає, щоб всі були рівні, щоб всі схаменулися і щоби все було врівноважено.

Усе закінчилося із початком вторгнення російських військ. Тікаючи від війни разом із мамою, Дмитро переїхав до Італії.

Світлана Александрова, біженка з України:

Це були тривоги повітряні, це були бомбосховища, це літаки. Але до цього звикаєш. Але потім вже стало дуже страшно. Я не можу цього пояснити, як це було. Ми їхали ешелоном, їхали на підлозі, це був потяг. Як Друга світова війна.

Більше ста артистів зі Словенії, Італії і України взяли учать у благодійному концерті на підтримку України.

Марта Прокуда, співорганізаторка благодійного концерту:

Горіція - це таки місто, поділене на дві частини: італійську і словенську, щоб возз'єднати ці дві нації, приєднати українську для миру, для любов, для добра надали перевагу також українським дітям і артистам, які приїхали в березні з України і вони просто відчували велику потребу допомогти Україні, навіть маленькі хлопчики і дівчатка.

Для тих родин, які залишилися в Україні та потребують допомоги, всі охочі могли пожертвувати гроші. Вдалося зібрати дві тисячі чотириста євро.

Марта Прокуда, співорганізаторка благодійного концерту:

Ми потім все це передаємо, збирає асоціація українців в Фріулі. Вони вже дуже багато зробили, зібрали близько 150 тон в Україну, в різні напрямки.

Подібні благодійні концерти в Італії - не вперше, і, обіцяють організатори - не востаннє.