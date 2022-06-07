Світ не повинен змушувати Україну до підписання "поганої мирної угоди" з росією. З такою думкою вчора виступив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Про це розповів речник глави британського уряду.

За словами речника, під час засідання британського уряду, яке відбулося вчора, Джонсон пообіцяв, що Британія буде залишатися на "передовій" підтримки України у боротьбі з російською агресією.

"Він сказав, що важливо, аби на президента Зеленського не тиснули, щоб він погодився на поганий мир, зазначивши, що погані мирні угоди не тривають довго. Він сказав, що світ повинен уникати будь-якого результату, при якому необґрунтована агресія Путіна здаватиметься виправданою", - сказав речник прем'єра Британії.