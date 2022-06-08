Норвегія передала Україні нове озброєння: що саме [ Редагувати ]
Норвегія передала Україні 22 самохідних артилерійських установок, класу самохідних гаубиць М109, включаючи запасні частини, боєприпаси та інше спорядження.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Норвегії.
"Українські сили залежать від підтримки Заходу у вигляді військової техніки і зброї, щоб протистояти атакам Росії. Україна запросила цей вид підтримки озброєнь. Розвиток війни в Україні свідчить про те, що тепер необхідно пожертвувати і більш важку техніку, і системи озброєння", - заявив Міністр оборони Бьорн Арільд Грам.
У відомстві зазначили, що українські військові пройшли навчання в Німеччині для управління самохідними гаубицями.
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