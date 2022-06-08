Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина допомагає Україні більше, ніж "майже будь-хто інший". За його словами, країна є одним із головних прихильників України у військовому відношенні.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Німеччина є одним з головних прихильників України у військовому відношенні, і, ймовірно, тільки Сполучені Штати надають більшу підтримку, ніж ми", - сказав Шольц на пресконференції разом з лідерами Литви, Латвії та Естонії.

Він додав, що Берлін надсилає Збройним силам України найсучасніші артилерійські системи й навчає українців їх використовувати.

"Ми повинні продовжувати наш діалог і далі говорити одне з одним", - заявив Шольц, але його розкритикували колеги з країн Балтії.

"Ми вважаємо, що неможливо розмовляти з державою, яка намагається перекроїти карту у ХХІ столітті", - сказав президент Литви Ґітанас Науседа.