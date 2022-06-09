Олаф Шольц обіцяє Києву військову допомогу, а Ангела Меркель не бачить причин вибачатися. Чинний і колишній канцлери Німеччини - окремо один від одного - поспілкувалися з журналістами. Що сказали політики та чиї заяви викликали більший резонанс? Тетяна Логунова розкаже.

Зала для пресконференцій в офісі німецького канцлера - заповнена журналістами з різних країн світу. Олаф Шольц запросив у гості іноземних кореспондентів, акредитованих у Німеччині. Головна тема розмови - війна в Україні, яка змінила Європу і світ.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Війна змінила міжнародну ситуацію, але не так, як на це розрахував путін. Він очікував, що матиме справу з розділеним світом, що члени ЄС, НАТО та Великої Сімки матимуть різні позиції. Цього не сталося, ми єдині. Так, наприклад, ЄС узгодив вже шостий санкційний пакет, який відкине російську економіку на десятиріччя назад. Одночасно, понад 50 країн світу допомагають Україні захищати себе. Серед них і Німеччина.

Мова - про поставки зброї. Шольц повідомив, що Німеччина вже надала Україні протитанкові та переносні зенітні ракетні комплекси, ручні гранати, прилади нічного бачення та бронежилети. На черзі - важке озброєння і надсучасна система протиповітряної оборони.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Ми вирішили передати Україні систему "Іріс-Т". З її допомогою можна захистити повітряний простір великого міста, такого як Київ чи Одеса. Це нова, надсучасна система, контракти на її поставку укладені наперед. Тому спершу ми повинні були домовитися з клієнтами нашої оборонної промисловості, щоб вони поступилися чергою заради України.

Коли саме Україна отримає "Іріс-Т" Шольц, щоправда, так і не сказав.

Утім, у рази більший ажіотаж викликали заяви іншого політика. Не діючого, а колишнього канцлера Німеччини. Ангела Меркель - вперше за пів року - з'явилася на публіці та дала велике, півторагодинне інтерв'ю. Розмова з журналістом видання "Шпігель" була повністю присвячена Україні, росії та війні.

Про війну Меркель заговорила з першої хвилини. Коли в неї запитали, як власне справи. Колишня канцлерка відповіла: в особистому житті все добре, але вона приголомшена і шокована нападом росії на Україну.

Ангела Меркель, ексканцлер Німеччини (2005-2021):

Я хочу чітко сказати: нападу на Україну, який стався 24 лютого, не має жодного виправдання. Це брутальна атака, що порушує усі норми міжнародного права, і яку не можна вибачити.

І, звісно, інтерв'юер запитав Меркель - чи вона, перебуваючи при владі, зробила все можливе, щоб запобігти цій війні? Чи, бува, не відчуває зараз, коли дивиться і читає новини, власної провини? За те, що після анексії Криму й окупації Донбасу роками робила ставку на переговори з путіним.

Ангела Меркель, ексканцлер Німеччини (2005-2021):

Дипломатія не є помилкою лише тому, що вона не завершилася успіхом. Так що я не буду говорити, що це була помилка, і не буду вибачатися.

Мінські домовленості - вважає Меркель - свого часу допомогли зупинити наступ путіна і дали Україні час зібратися із силами. Пояснила ексканцлерка і свою категоричну позицію на саміті НАТО в Бухаресті. Це коли Німеччина та Франція фактично заблокували отримання Україною "плану дій щодо членства в НАТО".

Ангела Меркель, ексканцлер Німеччини (2005-2021):

Нещодавно президент Зеленський сказав: якби Україна була членом НАТО, наші військові зараз активно б її захищали. Але приєднання до Альянсу це процес. І я знала, що під час цього процесу путін зробить щось, аби зашкодити Україні. Тому я була проти.

А ще Меркель попросили порівняти путіна з лідерами демократичного Заходу. Вона відповіла коротко: путін вважає розпад Радянського Союзу найгіршою подією 20 сторіччя. А от для Меркель це був один із найщасливіших моментів у житті.