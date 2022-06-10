Запорізька область вводить затяжну комендантську годину [ Редагувати ]
У чотирьох окупованих районах Запорізької області на найближчі вихідні запроваджується затяжна комендантська година.Про це повідомляється у Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.
З урахуванням активних бойових дій і загрози для безпеки людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці вводиться комендантська година з 22:00 11 червня до 05:00 13 червня 2022 року.
Така комендантська година вводиться на території наступних районів Запорізької області:
- Василівського
- Бердянського
- Мелітопольського
- Пологівського
Зазначимо, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях без спецперепусток.
Захист Запорізького краю триває! Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень.
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