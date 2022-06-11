У Запорізькій області на Трійцю продовжать комендантську годину [ Редагувати ]
У Запорізькій області вирішили ввести довгу комендантську годину. Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
Він розпочнеться о 22:00 11 червня і закінчиться о 5:00 13 червня.
Довга комендантська година діятиме на території:
Василівського,
Бердянський,
Мелітопольського,
Пологівського районів.
Враховуючи активні бойові дії, що ведуться в області та враховуючи реальну загрозу життю і безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці прийнято рішення про введення продовженої комендантської години в окремих районах області.
У заклику нагадали, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях без спецперепусток.
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