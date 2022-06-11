У Запорізькій області вирішили ввести довгу комендантську годину. Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

Він розпочнеться о 22:00 11 червня і закінчиться о 5:00 13 червня.

Довга комендантська година діятиме на території:

Василівського,

Бердянський,

Мелітопольського,

Пологівського районів.

Враховуючи активні бойові дії, що ведуться в області та враховуючи реальну загрозу життю і безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці прийнято рішення про введення продовженої комендантської години в окремих районах області.

У заклику нагадали, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях без спецперепусток.