Україні може не вистачити складів для зберігання врожаю - Шмигаль [ Редагувати ]
Україні восени може не вистачати приміщень для зберігання зібраного врожаю. Уряд веде переговори з партнерами для будування мобільних складів.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.
За попередніми даними, Україна цього року може зібрати до 10-15 млн тонн врожаю. Проте у жовтні можуть виникнути проблеми зі зберіганням через недостатню кількість складів.
Прем'єр наголосив, що росія навмисно руйнує сільськогосподарські об’єкти, як, наприклад, другий найбільший зерновий термінал України в Миколаєві.
Дане питання Шмигаль обговорив міністром з питань продовольства та сільського господарства Німеччини Джемом Ездеміром.
"Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ. Тож наголосив, що допомога Німеччини була б цінною та своєчасною", - зазначив глава уряду.
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