російські війська можуть знову спробувати форсувати Сіверський Донець і вийти на новий плацдарм в районі Білогорівки Луганської області.

Про це повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

За його словами, другий тиждень зберігається спекотна погода і рівень Сіверського Донця серйозно впав.

"Ми вже навіть бачимо ту техніку російську, яка затонула при спробі переправи в Білогорівці, десь метра на три або більше опустилася річка. Можливо будуть ще спроби переправитися через річку і зробити в районі Білогорівки новий плацдарм", - зазначив Гайдай.