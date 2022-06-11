Окупанти можуть вийти на новий плацдарм - Гайдай [ Редагувати ]
російські війська можуть знову спробувати форсувати Сіверський Донець і вийти на новий плацдарм в районі Білогорівки Луганської області.
Про це повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.
За його словами, другий тиждень зберігається спекотна погода і рівень Сіверського Донця серйозно впав.
"Ми вже навіть бачимо ту техніку російську, яка затонула при спробі переправи в Білогорівці, десь метра на три або більше опустилася річка. Можливо будуть ще спроби переправитися через річку і зробити в районі Білогорівки новий плацдарм", - зазначив Гайдай.
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