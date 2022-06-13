Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав помилки у розв'язанні проблеми енергопостачань з росії. Тепер ФРН має стати незалежною від імпорту енергоносіїв з рф якомога швидше, але безпечно.

Про це повідомляє Welt.

За його словами, стара формула про те, що росія є надійним економічним партнером навіть у кризових ситуаціях, більше не застосовується.

Він також пообіцяв регіонам Німеччини підтримку в подоланні наслідків санкцій проти росії.

"Нафтове ембарго не має призводити до величезних регіональних відмінностей у цінах на заправках. Для мене це питання солідарності", - сказав Шольц.

Плани Німеччини щодо створення терміналів СПГ набирають обертів, оскільки країна щосили намагається відмовитися від імпорту дешевшого газу з росії у відповідь на напад Москви на Україну.