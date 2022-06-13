"АЗОВ-Харків" - це підрозділ сил спеціальних операцій, який було офіційно сформовано в Харкові наприкінці травня. Його створили на базі одного з підрозділів тероборони, які з перших днів війни боронять Харків, та долучили до складу Збройних сил України.

Наші кореспонденти побували на одному з вишколів підрозділу та поспілкувалися з бійцями. Хто вони, азовці з Харкова, дізнаєтеся з ексклюзивного матеріалу Світлани Шекери.

Тренування батальйону розпочинають із фізпідготовки. Усі хлопці, яких сюди відбирають, мають бути в відмінній фізичній формі. Підтягнуті і витривалі. Цього вимагають бойові завдання. Тож помилки - неприпустимі.

Анатолій Сидоренко, командир загону ССО Азов Харків:

У нас кожен вихід - це маленька перемога. На даний момент підрозділ не займається звільненням міст, у нас диверсійна робота, ми працюємо в тилу ворога.

Далі - вогнева підготовка. Бійців вчать, як правильно пересуватися… І прикривати один одного…

Бійці тренуються шість разів на тиждень - тактична підготовка, пристрілювання, топографія - у кожного загону своє завдання.

Позивний "Гор", військовий загону ССО "Азов":

Вогнева, тактична, медична, фізична, поводження з дроном. І також теоретична підготовка, щоб люди розбиралися, і яке озброєння, і яке є озброєння у нас, і яке є озброєння у ворога.

Потрапити до батальйону не так просто - беруть тільки за рекомендацією.

Анатолій Сидоренко, командир загону ССО Азов Харків:

З 14-го року по сьогоднення так виходило, що багато підрозділів між собою десь там зустрічались і працювали разом. Тому такі питання дуже рідко виникають, в основному всі якось можуть за когось поручитися. Але декілька таких случаїв є, хлопці потрапляли, ми досконально вивчали його біографію, і тоді вже вони приходили іспити для нашого підрозділу.

Усі бійці викладаються на повну, бо далі - одразу на бойове завдання. Практично у всіх тут вже є бойовий досвід. Та беруть і новачків.

Позивний "Гор", військовий загону ССО "Азов":

Ми розуміємо, якщо людина має бажання, якщо це людина наших поглядів, вона за Україну, це може бути спортсмен - ми його навчимо. Головне, аби людина була готова морально і фізично. А ми усього іншого ми навчимо і дуже швидко хлопці стають у стрій. І вже через 3 тижні, можливо, місяць, хлопці виконують завдання, і в них це чудово виходить.

Анатолій Сидоренко, командир загону ССО Азов Харків:

Добровольців дуже багато і це гарно. Різних професій і різного віку, різної статі та різного віросповідання - дуже багато хто хоче захищати країну, і це дуже гарно.

Азовці з нового підрозділу кажуть, були знайомі з героями з Азову з Маріуполя, і готові продовжити справу. Боронитимуть Україну до кінця.

Анатолій Сидоренко, командир загону ССО Азов Харків: