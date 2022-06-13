"АЗОВ-Харків": кореспонденти "Інтера" побували на вишколі підрозділу [ Редагувати ]
"АЗОВ-Харків" - це підрозділ сил спеціальних операцій, який було офіційно сформовано в Харкові наприкінці травня. Його створили на базі одного з підрозділів тероборони, які з перших днів війни боронять Харків, та долучили до складу Збройних сил України.
Наші кореспонденти побували на одному з вишколів підрозділу та поспілкувалися з бійцями. Хто вони, азовці з Харкова, дізнаєтеся з ексклюзивного матеріалу Світлани Шекери.
Тренування батальйону розпочинають із фізпідготовки. Усі хлопці, яких сюди відбирають, мають бути в відмінній фізичній формі. Підтягнуті і витривалі. Цього вимагають бойові завдання. Тож помилки - неприпустимі.
Анатолій Сидоренко, командир загону ССО Азов Харків:
У нас кожен вихід - це маленька перемога. На даний момент підрозділ не займається звільненням міст, у нас диверсійна робота, ми працюємо в тилу ворога.
Далі - вогнева підготовка. Бійців вчать, як правильно пересуватися… І прикривати один одного…
Бійці тренуються шість разів на тиждень - тактична підготовка, пристрілювання, топографія - у кожного загону своє завдання.
Позивний "Гор", військовий загону ССО "Азов":
Вогнева, тактична, медична, фізична, поводження з дроном. І також теоретична підготовка, щоб люди розбиралися, і яке озброєння, і яке є озброєння у нас, і яке є озброєння у ворога.
Потрапити до батальйону не так просто - беруть тільки за рекомендацією.
Анатолій Сидоренко, командир загону ССО Азов Харків:
З 14-го року по сьогоднення так виходило, що багато підрозділів між собою десь там зустрічались і працювали разом. Тому такі питання дуже рідко виникають, в основному всі якось можуть за когось поручитися. Але декілька таких случаїв є, хлопці потрапляли, ми досконально вивчали його біографію, і тоді вже вони приходили іспити для нашого підрозділу.
Усі бійці викладаються на повну, бо далі - одразу на бойове завдання. Практично у всіх тут вже є бойовий досвід. Та беруть і новачків.
Позивний "Гор", військовий загону ССО "Азов":
Ми розуміємо, якщо людина має бажання, якщо це людина наших поглядів, вона за Україну, це може бути спортсмен - ми його навчимо. Головне, аби людина була готова морально і фізично. А ми усього іншого ми навчимо і дуже швидко хлопці стають у стрій. І вже через 3 тижні, можливо, місяць, хлопці виконують завдання, і в них це чудово виходить.
Анатолій Сидоренко, командир загону ССО Азов Харків:
Добровольців дуже багато і це гарно. Різних професій і різного віку, різної статі та різного віросповідання - дуже багато хто хоче захищати країну, і це дуже гарно.
Азовці з нового підрозділу кажуть, були знайомі з героями з Азову з Маріуполя, і готові продовжити справу. Боронитимуть Україну до кінця.
Анатолій Сидоренко, командир загону ССО Азов Харків:
У кожного підрозділу своє гасло, але останнє таке гасло, яке можу вам сказати - це "Вони хотіли знищити Азов, але Азов - це уся Україна".
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Його сформували з підрозділу тероборони, які з перших днів війни боронять Харків. Новий "Азов" увійшов до Збройних сил України. Наші кореспонденти побували на тренуванні й поспілкувалися з бійцями.
Військові кажуть: саме на фронті розумієш, що жити потрібно тут і зараз. А відтак - останнім часом звичним явище стали... фронтові весілля. На одному із таких побував і наш воєнкор Руслан Смещук.
Аби не розгубитись, коли від цього залежить чиєсь життя. Та чи можливо не зреагувати на свист снаряда, що розривається поруч?
Головна мета турніру - зібрати кошти на закупівлю квадроциклів і квадрокоптерів для української армії. Ознайомитися з технікою могли всі охочі просто під час турніру.
Але оборону тут тримають - просто якісь надпотужні чоловіки. Цей хлопець на першому місяці вторгнення був поранений в груди, біля серця. Відлежав у шпиталі після операції, і - знову повернувся в стрій. До своїх.