Окупанти вкрали вже третій корабель з металом із заводів "Азовсталь" та ММК їм.Ілліча групи "Метінвест". Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Наразі судно прямує до Ростову. Днями російські ЗМІ повідомили, що до Ростова прибуло вже друге судно, навантажене вкраденим у Маріуполі металом.

Показово, що це сталося у день росії.

Раніше віце-президент з економічної освіти Київської школи економіки Олег Нив'євський заявив, що українська влада має максимально документувати для суду кожну дію тих, хто вкрав зерно та метал, адже питання виживання АПК та ГМК - це питання виживання України.

Своєю чергою генеральний директор "Запорожсталі" Олександр Мироненко заявив, що юристи компанії роблять усе можливе, щоб притягнути усіх причетних до цієї крадіжки до відповідальності.