Запорізька область скорочує комендантську годину [ Редагувати ]
З 13 червня 2022 року в Запорізькій області скорочується дія комендантської години.
Про це повідомляє у Telegram начальник Запорізької обласної Військової адміністрації Олександр Старух.
"Підписав наказ про зміну тривалості комендантської години. З сьогоднішнього дня вона буде починатися о 23:00 і триватиме до 05:00 ранку", - зазначив він.
Він також доручив міській владі Запоріжжя забезпечити сприятливі умови для роботи бізнесу, а також безперешкодної роботи громадського транспорту у вечірній час.
Зазначимо, до цього комендантська година в регіоні починалася о 22:00.
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