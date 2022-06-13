У Кропивницькому прокурори прийняли майже 2 000 звернень від громадян - жертв та очевидців злочинів окупантів [ Редагувати ]
Вбивці, гвалтівники та мародери. Друга армія світу щодня доводить, ким насправді є її солдати. Росіяни не припиняють чинити воєнні злочини на нашій території. Але за все це їм доведеться відповісти. Правоохоронці у всіх областях все ретельно фіксують.
Так, у Кропивницькому прокурори прийняли майже дві тисячі звернень від громадян - жертв та очевидців злочинів окупантів. Більшість постраждалих - жителі Донецької, Луганської та Харківської областей. Про що розповідають люди - розкажемо далі.
На цих фото - все, що залишилося від двох квартир Марини в Маріуполі. До 15-го березня жінка разом із п'ятирічним сином ховалася в бомбосховищі місцевої лікарні.
Марина Гризій, переселенка з Маріуполя:
Був такий день, що обстрілювали і наш район і в клініку нашу було два прямих попадання, діти вони просто були в такому шоці, це сльози, це крики, це істерики, було дуже страшно, з подвала я практично не виходила, могла вийти лише поруч з клінікою щоб зловити якийсь зв'язок, з 2 березня не було вже в місті ні світла, ні води, ні газу, не зв'язку, ні інтернету.
Жінка вирішила - треба виїжджати. На свій страх і ризик посадила в машину сина і ще шістьох людей, що були також в укритті, а сама сіла за кермо.
Марина Гризій, переселенка з Маріуполя:
Я їхала, я взагалі нікуди не дивилась, тобто ось я і асфальт, тому що там було дуже багато нерозірваних мін, осколків снарядів, я дуже хвилювалась, щоб не порізати скати, адже ми б просто більше з міста не виїхали, або щоб не підірватися на міні нерозірваній.
Багато друзів та рідних Марини не змогли виїхати з Маріуполя. Що з ними зараз - жінка і досі не знає.
Марина Гризій, переселенка з Маріуполя:
Багато з родичів там залишились, які просто не мали як виїхати з міста, тому зв'язку з ким є, з ким немає, за деяких ми навіть не знаєм живі - не живі і не знаємо навіть як дізнатися.
У Кропивницькому Марина звернулася до прокуратури. Просить допомогти дізнатися бодай щось про її чоловіка, який пішов захищати Україну у перші ж дні повномасштабного вторгнення росії.
Марина Гризій, вимушена переселенка з Маріуполя:
В штаб Верещук, в СБУ, в прикордонну службу, в інформаційне бюро, в поліцію, Червоний Хрест, писали - дзвонили, мені цікавий статус мого чоловіка військовополонений чи безвісти зниклий, бо це два різних статуса, вроді якоби він числиться як військовополонений, але відповіді немає.
А це вже Ірина - показує нам фотографії свого будинку в селищі Вільхівка, що недалеко від Харкова. Його зруйнували російські військові.
Ірина Ларіна, вимушена переселенка із Харківської обл.:
Вони поставили свою техніку, ну скажем даже, за моїм будинком, коли вже на протилежний берег прилетів снаряд - ми мешкаєм вдоль озера - і коли прилетів снаряд і в наші вікна попали осколки, ми не витримали і втікли оттуда, практично всі люди покидали свої домівки.
У Кропивницькій окружній прокуратурі розповідають: уже взяли свідчення про злочини росіян у майже двох тисяч вимушених переселенців із Донеччини, Луганщини та Харківщини.
Ольга Дьячкова, прокурорка Кропивницької окружної прокуратури:
Особам, яким було завдано фізична, майнова, або моральна шкода від воєнних злочинів вчинених військовими російської федерації, вони подають ті чи інші докази, які будуть використані для доведення вини країни – агресора.
Володимир Ізотов, керівник Кропивницької окружної прокуратури:
За результатами роботи зареєстровано 44 кримінальні провадження за Ст438 порушення законів та звичаїв війни. Після прийняття заяви про вчинений злочин, прокурором допитується потерпіла особа та матеріали передаються до У СБУ в Кіровоградській області.
Усі матеріали кримінальних проваджень прокурори також обіцяють передати до Міжнародних судів.
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