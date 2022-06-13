Побачити криваву історію, яку зараз пишуть у нашій країні російські окупанти можна у столиці. У місті запрацював новий екскурсійний маршрут із символічною назвою "Київ незламний". Пройшлася знаковими вулицями та "місцями прильотів" наша колега Ніна Коломієць.

Урочище "Бабин Яр" у Києві. Пам'ятник розстріляним дітям. Новий екскурсійний маршрут символічно стартує саме звідси.

Владислав Белан, екскурсовод:

Оця рашистська ідеологія дещо подібна до нацистської - теж розстрілює людей за певними ознаками. В тому числі й розстрілює дітей. Тому ми й зібралися біля цього пам'ятника, який нагадує про розстріли дітей Бабиного Яру. На жаль, їх теж було немало.

Восени 41-го року гітлерівці - влаштовували тут масові розстріли тих, кого вони вважали "неугодними": євреїв, ромів, полонених солдатів, українських патріотів. Усіх, хто чинив спротив загарбникам.

Історія повторюється. Фашисти 21-го сторіччя - теж залишили тут свої сліди. Будівля на території старого єврейського кладовища, яка мала стати музеєм Голокосту, - посічена російськими снарядами.

Як бачите, вона зараз без вікон, тому що коли була атака на телевежу у березні цього року - вікна просто-напросто повилітали.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Телевізійна вежа стала однією з перших цілей у Києві, куди прилетіли ворожі російські ракети. Місце поряд і досі схоже на згарище. А ще стало частиною нового екскурсійного маршруту столицею.

Одна з найвищих телевеж у нас не лише в Європі, але й у світі. Їй уже майже 50 років - і за ці роки вона виконувала і виконує основну функцію - це ретрансляція усіх телевізійних каналів, різноманітних телевізійних новин на всю Україну - це є такий інформаційний фронт.

Вежа вистояла, сигнал зберігся, але тоді вибух забрав життя п'ятьох людей, які проходили неподалік. Далі маршрут екскурсії - веде до місця, по якому російські ракети били вже двічі.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Район станції метро Лук'янівська залишається яскравим прикладом наслідків приходу "руского міра" в Україну. Вибуховою хвилею тут винесло майже всі вікна найближчих будівель. А уламки ракети фактично знесли останній поверх одного з них.

Понівечені будинки, скалічені долі жильців - уже стали частиною історії, яка пишеться на наших очах, діляться враженнями учасники екскурсії.

Євгеній Колесников - учасник екскурсії:

Це дуже прикро, що ракети дотепер прилітають у Київ. Мені було дуже цікаво подивитися взагалі, що сталося з Києвом. Я місяць не виходив з дому, я не знав, як тут обстановка.

Аріадна та Наталія Артем'єви - учасники екскурсії:

Мені дуже прикро, що тоді фашисти розстрілювали наших людей і питалися всі вижити. - В Бабиному Яру - да, побачили це місце... На жаль, зараз історія повторюється. Тому ми маємо вчити історію, бо це вже було. Ми не повинні мати на очах якісь рожеві окуляри.

Організатори маршруту наголошують: екскурсія "Київ незламний" - це можливість на власні очі побачити наслідки військових злочинів рашистів.

Даніїл Барашкін, в.о. директора КП "Київський міський туристично-інформаційний центр":

Це вже 5 раз, як ми проводимо цю екскурсію. Це безкоштовна екскурсія. Раніше у нас було три маршрути, затверджені міським головою, а у цьому році є великий попит подивитися, що саме вчинили ракети. Тому показуємо цей маршрут.

Записатися на екскурсію можна через фейсбук-сторінку Управління туризму Київської міськ-держ-адміністрації. Організатори та люди, які вже пройшлися маршрутом, вірять: Київ не скорився в часи Другої світової - вистоїть і тепер!