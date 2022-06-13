В Одесі відновлюють багатоповерхівку, в яку влучила російська ракета (відео) [ Редагувати ]
В Одесі триває відновлення багатоповерхівки, в яку росіяни влучили крилатою ракетою наприкінці квітня. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Після влучання ракети в цю багатоповерхівку, загинуло 8 людей, серед них - немовля. У двох секціях були пошкоджені чотири поверхи - несучі конструкції, системи водопостачання, водовідведення, енергопостачання та ліфтове обладнання.
Нині вже повністю відновлені перекриття 3-го поверху та всі вертикальні елементи будівлі. Встановлюється опалубка для перекриття 4-го поверху. Повністю відновити бетонні несучі конструкції заплановано в липні.
Після цього будуть зведені стіни, прокладатимуть інженерні мережі та монтуватимуть вікна і двері. Усі роботи плануємо завершити восени.
"Будинок відновимо, але людей не повернемо. Це трагедія нашого сьогодення", - написав Тимощенко.
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