Армія окупантів сконцентрувала свої зусилля навколо Сєвєродонецька. Крім того, їй вдалося трохи просунутися біля Харкова. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

