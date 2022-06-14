Британська розвідка назвала новий напрямок наступу російських військ [ Редагувати ]
Армія окупантів сконцентрувала свої зусилля навколо Сєвєродонецька. Крім того, їй вдалося трохи просунутися біля Харкова. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Основними оперативними зусиллями росії залишається наступ на Сєвєродонецьк на Донбасі. Її західна група військ, ймовірно, вперше за кілька тижнів трохи просунулася на харківському напрямку.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 June 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 14, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/yLAMUTwSGK
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/R1qjlpdsue
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