Евакуація в Луганській області: скільки людей вивезли з-під обстрілів [ Редагувати ]
У Луганській області, попри постійні ворожі обстріли, вдалося евакуювати 52 людини. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.
Їх вивезли з Лисичанська та Привілля.
За його словами, люди розуміють, що можуть опинитися в пастці росіян, як в Сєвєродонецьку. Тому готові виїжджати до безпечних регіонів України.
Щоправда, наприклад, до майже зруйнованого Привілля з кожним днем діставатися все складніше. Втім, і волонтери, і поліцейські, і рятувальники роблять все можливе, аби врятувати жителів області. Вчора друге життя отримали ще 52 людини. Це мешканці Лисичанська та Привілля.
по темі
В понеділок, 30 травня, російські окупанти обстріляли евакуаційне авто із людьми, яких евакуювали із Луганщини
Російські війська зруйнували всі мости, по яких можна було доїхати до Сєвєродонецька (Луганська область)
Станом на ранок 13 червня у Луганській області тривають активні бойові діі
На Луганському напрямку. українські військові вдало знищують російську живу силу
Станом на 11 червня у Рубіжному і Попасній не залишилося вцілілих промислових об'єктів