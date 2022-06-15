У Луганській області, попри постійні ворожі обстріли, вдалося евакуювати 52 людини. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

Їх вивезли з Лисичанська та Привілля.

За його словами, люди розуміють, що можуть опинитися в пастці росіян, як в Сєвєродонецьку. Тому готові виїжджати до безпечних регіонів України.