Війна в Україні: що відбувається на фронтах 15 червня [ Редагувати ]
На Слов’янському напрямку російські війська вели штурмові дії на напрямку Довгеньке - Краснопілля, а також в напрямку Долини. На Бахмутському напрямку наступає на напрямках Василівка - Яковлівка та Василівка - Берестове. Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ на 18:00 15 червня.
- На Волинському та Поліському напрямках триває інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Пінського району Брестської області.
- На Сіверському напрямку противник обстрілював позиції наших військ з мінометів у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА. Для порушення системи управління та зв’язку Сил оборони ворог застосував комплекси радіоелектронної боротьби.
- На Харківському напрямку основні зусилля ворога і далі зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів, недопущенні виходу наших військ на Державний кордон України на північ від Харкова.
- На Слов’янському напрямку основні зусилля агресор зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм - Слов’янськ. Ворог безуспішно вів штурмові дії на напрямку Довгеньке - Краснопілля. Противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Долина. Українські воїни змусили окупантів відійти.
- На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, обстрілював наші підрозділи зі ствольної артилерії.
- На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювати позиції ЗСУ зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Підрозділи противника ведуть штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, бойові дії тривають. У Тошківці наші захисники успішно відбили черговий ворожий штурм.
- На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші війська зі ствольної та реактивної артилерії. Українські воїни завдали ворогу втрат під час його наступу на напрямках Василівка - Яковлівка та Василівка - Берестове. Окупанти відійшли.
- На Бахмутському напрямку противник наростив угруповання батальйонною тактичною групою зі складу оперативного резерву, що була передислокована до Первомайська з району Куп’янська. В райони населених пунктів Комишуваха та Попасна, після відновлення боєздатності, введено окремі підрозділи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. З метою сковування дій та недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки противник здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.
- На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати оборонні позиції. Намагається вдосконалювати інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Безводне та Іщенка.
- З метою протидії технічним засобам розвідки Сил оборони російські окупанти розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби у районі міста Мелітополь.
- Окупанти завели на територію України одну батальйонну тактичну групу зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу.
- У місті Бєлгород та області здійснюється додаткове залучення медичних працівників з інших регіонів російської федерації для роботи з пораненими військовослужбовцями. Все це свідчить про значні втрати російських окупантів.
Нагадаємо, що окупанти зруйнували всі три мости через Сіверський Донець, які ведуть до Сєверодонецька.
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