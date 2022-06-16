ЗМІ назвали ціль візиту Макрона, Шольца та Драгі в Україну [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну, аби обговорити надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.
За інформацією видання, також мета візиту трьох лідерів полягає й у "подоланні критики", яку висловлює українська влада щодо позицій цих країн щодо війни з рф.
При цьому не виключено підняття питання обговорення збільшення постачання зброї.
"Очікується, що Зеленський "підштовхне своїх гостей до відправки більшої кількості зброї".
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