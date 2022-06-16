Внаслідок сьогоднішнього авіаудару по Лисичанську під завалами будівлі, де ховалися люди, знайшли ще одного загиблого. Пошуки продовжуються.

Про це сказав голова Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Сьогодні вдень російські окупанти нанесли два авіаудари по Лисичанську. Ворожа бомба влучила в одну із будівель, де переховувалися люди. Прибувши на місце події, рятувальники під час розбору завалів витягли чотирьох загиблих громадян", - розповів він.

За словами Гайдая, окупанти обстріляли профілакторій, внаслідок чого він зруйнувався.

"Під завалами можуть знаходитися люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - додав він.