Макрон розповів про подробиці візиту в Україну [ Редагувати ]
Джерело: Anadolu
Президент Франції Еммануель Макрон прибув з візитом до Києва у супроводі Міністра закордонних справ Франції Катріни колони. Вони разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем'єром Італії Маріо Драгі відвідають Ірпінь.
Про це повідомляє BFM TV.
"З Драгі і Шольцем ми зустрінемося з президентом Володимиром Зеленським, а також поїдемо в Ірпінь, де сталися вбивства", - заявив Макрон.
Він підкреслив, що візит трьох європейських лідерів дуже важливий для України, Європи та глобальної стабільності.
по темі
Президент України Володимир Зеленський ввечері 9 червня провів телефонну розмову з французьким лідером Емманюелем Макроном. Той заявив про готовність збільшити постачання Києву озброєнь, зокрема тяжких, повідомила прес-служба Єлисейського палацу
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну, аби обговорити надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу
Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну
Париж заявив про готовність допомогти Україні з деблокадою Одеського порту
Україна продовжить отримувати від Франції військову допомогу, і незабаром її передача активізується