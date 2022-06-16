Президент Франції Еммануель Макрон прибув з візитом до Києва у супроводі Міністра закордонних справ Франції Катріни колони. Вони разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем'єром Італії Маріо Драгі відвідають Ірпінь.

Про це повідомляє BFM TV.

"З Драгі і Шольцем ми зустрінемося з президентом Володимиром Зеленським, а також поїдемо в Ірпінь, де сталися вбивства", - заявив Макрон.

Він підкреслив, що візит трьох європейських лідерів дуже важливий для України, Європи та глобальної стабільності.