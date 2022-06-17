Повернення Криму, який наразі тимчасово окупований росією, можливий і військовим шляхом. Адже з 24 лютого підходи до цього питання змінилися.

Про це повідомляє представник президента України в АР Крим Таміла Ташева в ефірі телемарафону.

"Питання використання різних асиметричних заходів, в тому числі й елементів військових. вони не виключалися у Стратегії деокупації й реінтеграції. Питання Криму після 24 лютого і підходи до повернення територій теж змінилися", - сказала Ташева.

Вона підкреслила, що в будь-якому випадку розраховувати в першу чергу передусім треба на наші Збройні Сили.

"І, звісно, що для повернення територій будемо використовувати абсолютно всі методи, які на даний момент, тобто на момент "Х", назвемо його так, будуть нам потрібні для повернення цієї території", - підсумувала Ташева.