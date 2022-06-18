"Все мы будем дома": звільнена з полону парамедик "Тайра" записала відеозвернення [ Редагувати ]
Звільнена з російського полону парамедик Юлія Паєвська з позивним "Тайра" записала відеозвернення, в якому висловила переконання, що всі українці, які перебувають у заручниках у окупантів, незабаром повернуться додому.
Я благодарю президента Владимира Зеленского за организацию этого обмена. Я всегда верила, что все так и будет. Все, кто находится сейчас по ту сторону, знают, что все получится, и все мы будем дома.
Відео з "Тайрою" оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Він повідомив, що Паєвська перебуває в безпеці, однак її точне розташування не розкривається.
Під час Євромайдану Тайра була медиком, допомагала постраждалим учасникам Революції Гідності. З початку російської агресії 2014 року викладала тактичну медицину у проектах "Народний резервіст" і "Захист патріотів".
Викладала на полігоні та базах добровольців, а потім на фронті. Поступово зібралася команда для евакуації поранених "Ангели Тайри".
За роки війни "Тайра" навчила основам воєнно-польової медицини майже 8000 людей, врятувала понад 500 бійців ЗСУ.
Нагадаємо, що у травні агентство Associated Press опублікувало відео "Тайри", зняте в Маріуполі до того, як вона потрапила в полон.
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