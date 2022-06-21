Віце-прем'єр Польщі Качинський пішов у відставку [ Редагувати ]
Віце-прем'єр-міністр Польщі і глава правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський пішов у відставку. Про це повідомляє Wiadomosci.
Він також залишив посаду голови Комітету з національної безпеки.
В даний час я більше не працюю в уряді. Я вже подав заяву про звільнення на ім'я прем'єр-міністра, і воно було прийнято. Наскільки я знаю, президент також підписав його.
За його словами, наступником на посаді віце-прем'єра стане Маріуш Блащак.
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