Віце-прем'єр-міністр Польщі і глава правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський пішов у відставку. Про це повідомляє Wiadomosci.

Він також залишив посаду голови Комітету з національної безпеки.

В даний час я більше не працюю в уряді. Я вже подав заяву про звільнення на ім'я прем'єр-міністра, і воно було прийнято. Наскільки я знаю, президент також підписав його.

За його словами, наступником на посаді віце-прем'єра стане Маріуш Блащак.